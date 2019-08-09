Haberler» Güncel» Haber

Binlerce Pakistanlı, Hindistan'ı protesto etti

Hindistan'ın Keşmir'in özerkliğini kaldırma kararına tepki gösteren binlerce Pakistanlı, Karaçi sokaklarında protesto gösterisi düzenledi.

09.08.2019 17:35 Binlerce Pakistanlı, Hindistan'ı protesto etti
Hindistan'ın Keşmir'in özerkliğini kaldırma kararına tepki gösteren binlerce Pakistanlı, Karaçi sokaklarında protesto gösterisi düzenledi. Pakistan'da Cemaati İslami Partisi (JI) destekçileri, bugün sokaklara çıkarak Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özerkliğini kaldırması protesto edildi. Pakistan Hükümeti, Hindistan'ın Keşmir politikalarını kınarken göstericiler de başkent İslamabad ve Karaçi sokaklarında protesto gösterileri aracılığıyla tepkilerini gösterdi. İslamabad sokaklarında yürüyen Cemaati İslami Partisi destekçileri, Hindistan karşıtı sloganlar attı. Ellerindeki pankartlar aracılığıyla Hindistan'ı zalimlikle suçlayan protestocular, Pakistan yetkililerine komşu ülke ile diplomatik ilişkileri askıya alınması çağrısında bulundu. Protestocular ayrıca, uluslararası toplumu Keşmir'deki kadınlara yönelik işlendiği iddia edilen saldırılara müdahale etmeye çağırdı.
"KEŞMİR PAKİSTAN OLACAK" Protestoya katılanlar, Keşmir için sloganlar yazılı afişler ve Hint Ordusu tarafından işlenen vahşet gösteren fotoğraflar tutarken "Keşmir Pakistan olacak" tarzında sloganlar attı. Pazartesi günü Yeni Delhi hükümeti, Hindistan'a bağlı olan Cammu Keşmir'e belirli bir otonomi sağlayan ve iç işlerinde özerkliğini garanti alan yasayı yürürlükten kaldırmıştı. Bununla yetinmeyen Hindistan hükümeti, bölgedeki tüm iletişimi kesmiş, eğitime ara vermiş ve sokaklara çok sayıda asker yığmıştı.
(İHA)

Hindistan, Pakistan, Karaçi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:46   Yolcu otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
19:46   Isparta'da uyuşturucu operasyonları
19:44   Manisa'da katı atık bertaraf tesisinde yangın
19:44   "Ankara-Sivas arası YHT ile 2 saate düşecek"
19:43   İZMİR Bakan Pakdemirli: Sokak aralarında kesim yapmayın
19:42   Bodrum'da tatilci kadınlar kavga etti
19:41   İnegöl'de gök yüzünü dumanlar kapladı