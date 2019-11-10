Haberler » Güncel » Binlerce rubik küpten 'ay-yıldızlı Atatürk portresi' - Haber

Binlerce rubik küpten "ay-yıldızlı Atatürk portresi"

Konyaaltı ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla binlerce rubik küpten ay-yıldızlı Atatürk portresi oluşturuldu.

10.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:06Binlerce rubik küpten
ilçesinde, Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla binlerce rubik küpten ay-yıldızlı Atatürk portresi oluşturuldu.
Konyaaltı Belediyesi önünde gerçekleştirilen ay-yıldızlı Atatürk portresi çalışması için 37 bin piksel kare ve 4 bin 94 rubik küp kullanıldı.
Proje sorumlusu Burak Güldalı ve 25 kişiden oluşan ekibin katkılarıyla yapılan "Atatürk küp mozaiği" çalışması vatandaşlardan ilgi gördü.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Atatürk'ü, ebediyete intikale 81'inci yılında üzüntü ve minnetle andıklarını söyledi.
Anma törene her yaştan insanın katıldığını belirten Esen, "Hiçbir törende olmadığı kadar kalabalık halk oradaydı. Genç neslin büyük bir ilgisi vardı, onların her fırsatta Atalarına duyduğu özlem ve saygıyı göstermelerinden büyük umut ve sevinç içerisindeyiz. Ulu Önder Atatürk için yapılan rubik çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederim, ellerinize sağlık." diye konuştu.
Proje Sorumlusu Güldalı ise Atatürk ve ay-yıldız çalışması için 4 bin 94 rubik küp kullanıldığını kaydetti.
Ekip çalışmasıyla Türk bayrağı destekli Atatürk küp çalışmasını tamamladıklarını aktaran Güldalı, "Bu şekilde 37 bin pikselden oluşan Atatürk küp mozaiği büyüklüğü ile Türkiye'de ilk olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:44 İzmir'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
16:44 Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerin bombalı araçla saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti
16:43 Dolmabahçe'de atatürk için mevlit programı düzenlendi
16:43 Tuzla'da otomobil 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü
16:43 Bolivya'da hükümet karşıtı protestolara polis de destek verdi
16:00 Amerika'nın 'çekildiler' dedikleri teröristler, Tel Abyad'da bombalı saldırı düzenledi: 8 ölü, 30 yaralı
15:43 Gürgen Öz, 4 kardeşin intiharı sonrası video çekerek Nusret Gökçe'de altın et yiyenlere ateş püskürdü: Gerizekalılar
15:37 YPG'li terörist Ceren için, Suriye'de teröristler cenaze töreni düzenledi
15:08 Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
14:44 Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 16:45:22