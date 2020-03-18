Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu

Şırnak 'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası solucanların ortaya çıkması vatandaşları korkuttu. Yetkililer, solucanların yuvalarının deliklerinin kapanması nedeniyle ortaya çıktığını ifade etti.

KAR YAĞIŞI, HAVALANDIRMA BÖLÜMÜNÜ KAPATTI

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı solucanları da vurdu. Kar, solucanların havalandırma bölümünü kapatınca binlerce hayvan kar üstüne çıktı. İlçeye bağlı Akçayol, Boğazöğren, Pirinçli köylerinde görülen solucanlar, vatandaşları tedirgin etti.

''TELAŞA GEREK YOK, NORMAL BİR DURUM''

Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş, "Geçtiğimiz yıllarda da aynı olaylarla karşılaştık, bu gayet normal bir durum. Doğaya yararlı olan bu solucanlar aslında bahar aylarında yer altında havalandırma bölümleri yapıyorlar. Ani iklim değişikliği sonucu kar yağınca hava delikleri kapandı, bu yüzden bu solucanlar dışarı çıktı telaşa gerek yok, gayet normal bir durum." dedi.

Kaynak: İHA