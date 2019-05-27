Binlerce Süleymanpaşalı Oruçlarını Gönül Sofrası'nda Açtı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Gönül Sofraları adı altında her akşam ayrı bir mahallede gerçekleştirdiği iftar organizasyonunda sona yaklaşılırken Değirmenaltı Mahallesi'nde kurulan gönül Sofrası'nda binlerce Süleymanpaşalı orucunu birlikte açtı.

Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından finanse edilen ve Süleymanpaşa Belediyesi'nin kasasından hiçbir bedel çıkmayan gecede Değirmenaltı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Güneş, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Rıza Eti ve Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel vatandaşlara seslendi.

YÜKSEL: "ALLAH'A HAMDOLSUN 50 BİNİN ÇOK ÜZERİNE ÇIKIYORUZ"

Sözlerine geceyi finanse eden Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ne teşekkür ederek başlayan Başkan Cüneyt Yüksel; "Değirmenaltı'nda Mahallemizde orucumuzu hep birlikte açmamızı sağlayan Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanım Ali Rıza Eti ve yönetimine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu akşam üç binin üzerinde hemşerimiz ile bize iftar açmayı nasip ettiği, bizi bu sofralarda buluşturduğu için Yüce Yaradan'a şükürler olsun. Bu ramazan ayında yaklaşık 50 bin hemşehrimiz ile iftar açmayı planlamıştık. Allah'a hamdolsun 50 binin çok üzerine çıkıyoruz. Ben sevdiklerinizle birlikte nice ramazanlara ulaşmanızı, nice bayramlara ulaşmanızı cenabı haktan yad ediyorum." dedi.

"TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA'DA ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL ÖĞRENCİ OLMAK ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK"

Final dönemine giren örencilere yönelik bir konuşma da yapan Başkan Yüksel; "Özellikle öğrenci kardeşlerime de başarılar diliyorum. Biliyorum final dönemindesiniz. Allah yardımcınız olsun. İnşallah bahtınız da yolunuz da açık olur. Tekirdağ Süleymanpaşa'da önümüzdeki 5 yıl öğrenci olmak çok daha güzel olacak. Projelerimizi onlara yönelik de hazırlıyoruz. Okullarını bitirip gittiklerinde çok daha farklı bir Süleymanpaşa anlatacaklarına adım gibi eminim. Ekibimizle birlikte bu yolda çalışıyoruz. Bu uğurda uğraş verip, emek harcıyoruz. Süleymanpaşa'nın sözde değil özde bir mutlu kent olması için uğraşıyoruz. Süleymanpaşa 5 yılın sonunda özellikle öğrenci kardeşlerimizin aradaki farkı çok net bir şekilde hissedebileceği bir ilçe olacak. Değirmenaltı'nda yaşayan bütün hemşehrilerime bunun sözünü veriyorum." diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR FESTİVAL OLACAK"

Bayram sonrası gerçekleşecek Kiraz Festivali ile sözlerini noktalayan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, herkesi Kiraz Festivali'ne katılmaya davet etti. Yüksel; "6 Haziran itibari ile Kiraz Festivalimiz başlayacak. Hatta 5 Haziran'da yerel sanatçılar konserimiz ile festivale ısınacağız. Ben Kiraz Festivalimize tüm Değirmenaltı Mahallesindeki hemşehrilerimizi ve öğrenci kardeşlerimi davet ediyorum. Çok güzel bir festival olacak. Birbirinden güzel sanatçılar olacak. Bu güzelliği hep birlikte yaşayalım." İfadelerini kullandı.

Değirmenaltı Mahallesi Gönül Sofrası programı ramazan şerbeti, Osmanlı macunu ve pamuk helva ikramı ile sona erdi.

Kaynak: Bültenler