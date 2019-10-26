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Binlerce vatandaş Cumhuriyet için koştu

Binlerce vatandaş Cumhuriyet için koştu Vatandaşlar hem kıyasıya mücadele etti, hem de doyasıya eğlendiKOCAELİ - Kocaeli'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Cumhuriyet Koşusu"nda binlerce vatandaş ter döktü.

26.10.2019 13:05
Binlerce vatandaş Cumhuriyet için koştu
Vatandaşlar hem kıyasıya mücadele etti, hem de doyasıya eğlendi
KOCAELİ - Kocaeli'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Cumhuriyet Koşusu"nda binlerce vatandaş ter döktü. Koşu öncesinde müzik eşliğinde dans eden vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl 7.'si düzenlenen "Cumhuriyet Koşusu" vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti. Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali kapsamında yapılan koşu için oluşturulan internet sitesi üzerinden vatandaşlar günler öncesinden kayıt yaptı. Kadın ve erkek olmak üzere iki kategoriden gerçekleştirilen koşu için 5 bin 00 vatandaş başvuru yaptı. Koşu için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde İzmit Sekapark'ta bulunan start noktasına geldi. Kocaeli Büyükşehir Bandosu'nun çaldığı marşlar ve ezgiler eşliğinde vatandaşlar, dans etti. Renkli anların yaşandığı koşu için vatandaşlar, start noktasında son hazırlıklarını yaptı.
Koşunun startını ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın verdi. Startın verilmesi ile binlerce vatandaş, bitiş noktasına ulaşmak için koştu. 4 kilometrelik pistte gerçekleşen koşuda engelli vatandaşlar da tekerlekli sandalyeleri ile mücadele etti. Sahil yolu boyunca devam eden koşu, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin gerçekleştirileceği Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde son buldu. Burada düzenlenecek törenle dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.
Binlerce vatandaş Cumhuriyet için koştu

29 ekim cumhuriyet bayramı, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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