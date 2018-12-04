Binlerce Vatandaşın Oturduğu Mahalleye Yol Yok

04 Aralık 2018 Salı 14:48



04 Aralık 2018 Salı 14:48

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde asfaltı sökülen yol, bölge sakinleri bezdirdi. Kamulaştırma yapılmadan önce mevcut plana aykırı olarak açılan ve asfaltlanan yol, Belediye tarafından bilinmeyen nedenle kaldırıldı. Ardından Ataevler Metro İstasyonu'ndan oturdukları bölge olan 23 Nisan Mahallesi'ne yürüyen veya aracıyla gitmek isteyenler çamur içinde kaldı.Merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde kamulaştırma yapılmadan önce mevcut plana aykırı olarak açılan yol belediye tarafından asfaltlanarak ulaşım sağlandı. '240. Sokak' adı verilen yolun asfaltı bir süre sonra yine Nilüfer Belediyesi tarafından kaldırıldı. Ataevler Metro İstasyonu'ndan 23 Nisan Mahallesi'ne yürüyen binlerce kişinin kullandığı yol çamur olunca durumdan rahatsız olan mahalle sakinleri mahkemeye başvurdu. Yaklaşık 1 yıl önce çıkan kararda yolun usulüne uygun olarak, 7 metre genişliğinde yapılmasına karar verildiği, ancak Nilüfer Belediyesi'nden beklenen çalışmanın yapılmadığı bildirildi. Mahalle sakinlerinden Burhan Güvenal, binlerce insanın kullandığı sokağın asfaltının, 2018 yılının başlarında Nilüfer Belediyesi tarafından kaldırıldığını söyledi. Sokağa ulaşımın güçlükle sağlandığını belirten Güvenal, "Evlerimize ulaşamaz olduk. Ataevler Metro İstasyonu'ndan binlerce insan gün boyunca 23 Nisan Mahallesi'ne geliyor. Ataevler Adliyesi'ne gelen birçok insan mağdur oluyor. Araçlarını park edecek bir yol yok. Sokağımıza ulaşamıyoruz. Okul servisleri çocuklarımızı almayı kabul etmiyor. Su firmaları servis yapmıyor. Çöp kamyonları battığı için çöpümüzü alamıyor. Hastalık anında ambulans çağırsak girme şansı yok. Yol yok çünkü. Biz kaçak bir daire almadık. Yapı kullanma izni olan, ruhsatlı daire aldık fakat Nilüfer Belediyesi tarafından bu sokağımız bir türlü hizmete açılmadı. Gerekçesi ne olursa olsun bir bina yapılırken önce sokak yapılır. Biz çocuk parkı, oyun alanı gibi şeyler istemiyoruz. Sadece sokak istiyoruz. Belediyeyle yaptığımız görüşmeler neticesinde bir yıldır bir arpa boyu yol ilerleyemedik" dedi.MAHKEME KARARI UYGULANMADIAynı mağduriyeti yaşayan Şakir Bayram ise, "Nilüfer'de yaşadığımız için mutluyuz ama böyle bir uygulamayla karşılaştığımız için üzgünüz. Mahkeme kararımız da elimizde. Yetkililerden ilgi bekliyoruz. Ocak 2018'de mahkemeden çıkan karara göre yolun 7 metre olması gerekiyor. Maalesef bizim yolumuz 3 metre civarında. Bu mahkeme kararına bir an önce uyulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.'CENAZE ARACI BİLE GİREMEDİ'Komşusunun rahatsızlandığını ve gelen ambulansın sokağa giremediğini belirten Serhat Ünal, "Komşumuz rahmetli oldu. Onu almaya gelen cenaze aracı da evin önüne gelemedi. Aynı şekilde itfaiyenin de girme şansı yok. Çocuklarımız okul servislerine binmek için evin arka taraflarına gidiyor. Kış dönemi geldi, erken akşam oluyor ve bizler çocuklarımız için tedirginiz. Bunlar yetmiyormuş gibi araçlarımızı da bina önüne koyamıyoruz. Ön yoldaki park cepleri de şu an paralı hale getirildi. Araçlarımızı ücretli park ceplerine bırakmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu. - Bursa