Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Binlerce yıllık yöntemle toprağı işliyorlar

Binlerce yıllık yöntemle toprağı işliyorlar Türkiye'nin en verimli tarım arazilerine sahip illerinden biri olan Aydın'da çiftçiler binlerce yıllık yöntemle toprağı işliyor.

30.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:33
Binlerce yıllık yöntemle toprağı işliyorlar
AYDIN - Türkiye 'nin en verimli tarım arazilerine sahip illerinden biri olan Aydın 'da çiftçiler binlerce yıllık yöntemle toprağı işliyor.
Aydın'ın yamaç ve engebeli dağlık alanlarında bulunan zeytin ve incir bahçelerinde çiftçiler tarlalarını karasaban ile sürmeye devam ediyor. Teknolojiyle birlikte tarımda makineleşmenin arttığı ve 48 bin traktör sayısı ile dikkat çeken illerin başında olan Aydın'da, engebeli ve dağlık arazilerde atlara koşulan karasaban toprağı işlemeye devam ediyor.
Aydın'ın Köşk ilçesinde dağlık alanlardaki arazilerini atlara koşulan karasaban ile işleyen çiftçiler, traktörün iş yapamadığı yerde eski yöntemlerle arazilerini verimli hale getiriyor. Çiftçiler tüm zorluklara rağmen atlara bağladıkları sabanla günlerce tarlalarını sürerek geçimlerini sağlıyor.

"Karasabandan günde 300 TL kazanıyor"
Traktörün giremediği dağlık arazilerde atlara koştuğu karasaban ile çift sürerek geçimini sağlayan Yusuf Sert, Korona virüs salgını sonrası kahvelerin kapanması ile kendilerini bağ bahçe işlerine verdiklerini ifade etti. Sert, yaklaşık 15 yıldan bu yana karasaban ile çift sürdüğünü belirterek, "Dağlık arazilerde çift sürüyoruz. Salgın hastalık var ama biz kendimizi bahçelerde insanın olmadığı yerde güvende hissediyoruz. İşimize gücümüze devam ediyoruz. Sabah tarlada işimizi yaptıktan sonra akşam eve gidiyoruz. Gördüğünüz gibi böyle dağlık arazilerde traktörle araziler sürülmediği için atlarla çift sürüyoruz. Bu tarlalar sürülmezse ağaçlar güç almaz, verim olmaz. Günlük 3 dönüm alan sürüyoruz. Günlük 300 lira para kazanıyoruz. Allah bereket versin" diye konuştu.
Sert ayrıca, atları eğitimden geçirdiklerini her atın bu işi yapamadığını belirterek, atları fazla yormadan ekmek parası kazanmaya çalıştıklarını ifade etti. Binlerce yıllık yöntemle toprağı işliyorlar

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Aydın, Genel

Haberin Videosu :

Binlerce yıllık yöntemle toprağı işliyorlar
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Binlerce yıllık yöntemle toprağı işliyorlar - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

12:00: Van'da kar yağışı ve sis! - Haberler 12:00: Domaniç'te ev yangını - Haberler 11:59: Karantinada yıpranan ellerimiz için bitkisel bakım - Haberler 11:56: Artvin'de sokak hayvanları unutulmadı - Haberler 11:54: Tarihi Kapalı Çarşı'da hırsızlık girişimi - Haberler 11:45: Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti 11:23: İran'da 3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi - Haberler 10:51: Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı - Haberler 10:44: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 13'e yükseldi 10:44: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 13'e yükseldi - Haberler 10:40: Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 10:36: Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi - Haberler