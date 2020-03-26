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Binlerce ziyaretçisi olan hayvanat bahçesi ıssız kaldı

Koronavirüs için alınan önlemler kapsamında, günlük binlerce ziyaretçi ağırlayan Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi ıssız kaldı.

26.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:24
Binlerce ziyaretçisi olan hayvanat bahçesi ıssız kaldı
Koronavirüs için alınan önlemler kapsamında, günlük binlerce ziyaretçi ağırlayan Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi ıssız kaldı.

Hayvanat bahçesi yetkililerinden edinilen bilgilere göre, virüs nedeniyle sadece ziyaretçilere kapatılan tesis içerisinde rutin çalışmalar devam ediyor. 10 Personel ile birlikte, virüs dolayısıyla hayvanların hijyen önlemleri alınarak günlük temizliklerin ardından hayvanların barınakları dezenfekte ediliyor.

Bu süreç içerisinde hayvanların ve bahçenin temizlik, dezenfeksiyon düzenlemeleri eksiksiz bir şekilde devam eden tesis, koronavirüs tehdidi bittikten sonra yine aynı şekilde ziyaretçilerini ağırlayacak. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Hayvanat Bahçesi, Koronavirüs, Kayseri, Güncel

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