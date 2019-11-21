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Binyamin Netanyahu - İsrail Başbakanı hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma...

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla dava açılmasına karar verdi.

21.11.2019 20:15 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:25Binyamin Netanyahu - İsrail Başbakanı hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma...

Başsavcısı Avichai Mandelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla dava açılmasına karar verdi.

Binyamin Netanyahu'nun zengin iş adamlarından çeşitli hediyeler aldığı ve kendisiyle ilgili olarak daha olumlu yayınlar yapılması için bazı medya kuruluşlarına imtiyazlar sağladığı iddia ediliyordu.

Netanyahu ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor ve solcu muhalifleriyle medyanın "cadı avına" maruz kaldığını savunuyordu.

Koalisyon hükümeti kuramamıştı

Yeni bir hükümet kurulana kadar başbakanlık görevini sürdüren Netanyahu, İsrail yasaları gereği hakkında dava açılması kararı sonrası istifa etmek zorunda değil.

Ancak gözlemciler, Başsavcısı Mandelblit'in, Netanyahu'nun siyaseten zor günler geçirdiği bir dönemde dava açma kararı aldığına dikkat çekiyor.

Netanyahu, 2 ay önceki genel seçimler sonrası yeni bir koalisyon hükümeti kurmayı başaramamıştı.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen rakibi Benny Gantz da Çarşamba günü İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) çoğunluğun desteğini alamadığını açıklamıştı.

Bu gelişme sonrası İsrail'de, Nisan ve Eylül aylarından sonra yeniden seçime gidilmesi ihtimali gündeme gelmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ise bugün milletvekillerinden 21 gün içinde yeni bir başbakan adayı üzerinde anlaşmalarını istemişti.


İsrail, Dünya
BBC


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