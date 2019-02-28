Bioenerjiyi Düzenleyen Mucizevi Kum!

Vücutta hayati öneme sahip timüs bezini aktive ettiğine ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılan "manyetik siyah kum" ile ilgili açıklamalarda bulunan Emekli Jeofizik Mühendisi Orhan Yiğit, yüzlerce yıldır sağlık için kullanılan manyetik siyah kumunun faydalarının bilimsel olarak da Kanada ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yapılan çalışmalarla kanıtlanmak üzere olduğunu söylüyor.

Karadeniz'e adını verdiği rivayet edilen ve dünyadaki örneklere göre içerisinde bulundurduğu 20'ye yakın mineral, bileşen ve ağır materyaller içermemesi sebebiyle "dünyadaki en kaliteli çeşidi" olarak nitelendirilen Ünye manyetik siyah kumu, ilçenin yaklaşık 30 kilometrelik sahil bandı boyunca yayılarak şifa dağıtıyor. Bölgedeki sahil kumunun içerisinde yüzde 58 oranda yer alan manyetik siyah kum, ince yapısı ve kalitesi sebebiyle insan vücudunda düzenleyici bir etki uyandırarak bioenerjiyi düzenliyor.

"İNSANLAR BU KUMLARDA STRESLERİNİ ATSINLAR İSTİYORUZ"

Konu özelinde açıklamada bulunan Emekli Jeofizik Mühendisi Orhan Yiğit, Ünye manyetik siyah kumu olarak adlandırılan kumun, yapısı itibari ile incelendiğinde manyetit, hematit, ilmenit, kobalt gibi 20'ye yakın mineral bileşiminden oluşan, inorganik bir madde olduğunu keşfettiklerini söylüyor. Manyetit, hematit ve kobalt elementlerinin mıknatıs tarafından çekilen, oksitlenmiş demir bileşenleri olduğuna ve insan vücuduna olan faydalarına değinen Yiğit, "İnsan sağlığı için önemli bir maddeye sahip olan manyetik siyah kum, yüzlerce yıldan beri İpek Yolu güzergahı üzerinde biliniyor ve Ünye sahilini kaplıyor. Ancak bu kum bugüne kadar keşfedilmeyi bekliyordu. Yaptığım araştırmaların sonucunda gördüm ki dünyada 7 bölgede siyah kumdan bahsediliyor; bunların içerisinde ne Türkiye'nin ne de Ünye'nin adı geçiyor. Halbuki onların koyları bir buçuk kilometrelik koylarken bizimki 30 kilometre… Bizim kumumuz 80 mikron inceliğine sahipken onlarınki kalın ve ağır materyaller içeriyor. Bu bölgedeki siyah kumda hiçbir ağır materyal yok ve bakir bir vaziyette. İnsanlar bu kumlara gelsinler, uzansınlar, streslerini atsınlar diye çabalıyoruz."

"HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN TİMÜS BEZLERİNİ AKTİVE EDİYOR"

Yüzlerce yıldır bölgede sağlık için kullanılan manyetik siyah kumunun faydalarını anlatmaya, hem insanlara hem Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunmaya kendini adayan Emekli Jeofizik Mühendisi Orhan Yiğit, kumdan yaptığı takılarla bu konuda bilinç oluşturmaya ve kişisel deneyimler kazandırmaya gayret ediyor. Yiğit, manyetik siyah kumun hayati önem taşıyan timüs bezlerini aktive ederek vücuttaki negatif enerjiyi aldığını, vücut enerjisini dengelediğini, stresi önlediğini söylüyor. Bahsi geçen kumun tüm dünyada doğada, en kaliteli, ince ve faydalı kaynağının Ünye'de bulunduğunu aktaran Orhan Yiğit, kalp sağlığından olumsuz düşüncelere kadar birçok soruna doğal bir çözüm olduğunu da vurguluyor.

ÜNYELİ KAPLICA TURİZMİNİN YENİ BİR TÜRÜNE HAZIRLANIYOR: KUM TERAPİSİ…

İnsanların manyetik siyah kum ile doğal şifaya ulaşmasını ve tıbbi müdahalelerde tamamlayıcı tıp olarak kullanılması gerektiğine değinen Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi ise "Manyetik siyah kumu, turizm değeri olmasının yanı sıra bir şifa kaynağı olarak herkesin Ünye'de bulabileceğini anlatmak istiyoruz. Yurt dışında kum kaplıcalarının örnekleri var ki biz bu işin kaynağı açısından daha şanslıyız. Ünye sahili boyunca yer alan turizm işletmelerimizin ilk etapta en fazla 100 kadarına bu konuda işletme izni vererek sağlık turizminde kumdan gelen şifanın, kum SPA'sı, kum kaplıcası kavramının önünü açmak istiyoruz" diyor.

Kaynak: Bültenler