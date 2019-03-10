Bıor 2019'da Ödüller Sahiplerini Buldu

Kaynak: DHA

BODRUM'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Bodrum International Optimist Regatta (BIOR) (Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları), ödül töreniyle sona erdi.Bodrum Belediyesi himayesinde, Türkiye Yelken Federasyonu'nun (TYF) desteğiyle Bodrum Belediyesi Bodrumspor ev sahipliğinde düzenlenen BIOR'a, 14 ülkeden 350 sporcu katıldı. 4 gün boyunca Bodrum açıklarında renkli görüntüler oluşturan optmistciler, 'Senior' ve 'Junior kategorilerinde 5 grup halinde yarıştı. Yarışlar sonunda genel sıralamada Ali Rıza Mete Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü'nden Alp Namdar birinci, İstanbul Yelken Kulübü'nden Yiğit Özbaş ikinci, Ali Rıza Mete Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü'nden Okyanus Arıkan üçüncü oldu. Genel sıralama kızlarda Ali Rıza Mete Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü'nden Okyanus Arıkan birinci, Hollanda'dan Annemıjın Algra ikinci, Ali Rıza Mete Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü'nden Karya Başaraner üçüncü oldu. Junıor genel sıralamada Galatasaray Yelken Kulübü'nden Ali Poyraz Özdemir birinci, Rusya Vodnik Yelken Kulübü'den Dina Zhilkina ikinci, Foça Yelken Kulübü'den Mert Doğan üçüncü oldu. Junıor kızlar sıralamasında Rusya Vodnik'den Dina Zhilkina birinci, Galatasaray Yelken Kulübü'nden Irmak Suvari ikinci, Malta'nın Bırzebbuga Yelken Kulübü'nden Emily Fenech üçüncü oldu. Ülke Kupası yarışında ise Rusya'dan Artem Maxımkın birinci, Türkiye'den Alp Namdar ikinci, Hollanda'dan Annemıjn Algra üçüncü oldu.Dereceye giren sporculara ödülleri, TYF Başkan Vekili Ceyhun Üstüner, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sponsor firma yetkilileri tarafından verildi.- Muğla