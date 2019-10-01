Bios Filmi

Yıkım sonrası bir dünyada geçmekte olan bilim kurgu film
i bir robotu temel alıyor. Ölmekte olan yaratıcısının köpeğini korumak için yaratılan robot, bu sürede sevgiyi, dostluğu ve insan olmanın ne demek olduğunu keşfediyor.Yönetmen:
Miguel SapochnikSenaryo:
Craig Luck, Ivor PowellOyuncular:
Tom Hanks, Laura Harrier, Caleb Landry Jones, Skeet Ulrich, Samira Wiley, Lora Martinez-Cunningham, Alexis Raben, Jon Donahue, Carma Harvey, Christopher Farrar, Oscar AvilaFilmin Türü:
Bilim KurguOrijinal Adı:
BiosYapımcı Firma:
Amblin EntertainmentYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
İngiltere, ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
PinemaVizyon Tarihi:
02.10.2020 Bios Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.