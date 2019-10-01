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Bios Filmi

Bios filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bios filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

01.10.2019 09:54Bios Filmi
Yıkım sonrası bir dünyada geçmekte olan bilim kurgu film i bir robotu temel alıyor. Ölmekte olan yaratıcısının köpeğini korumak için yaratılan robot, bu sürede sevgiyi, dostluğu ve insan olmanın ne demek olduğunu keşfediyor.


Yönetmen:Miguel Sapochnik
Senaryo:Craig Luck, Ivor Powell
Oyuncular:Tom Hanks, Laura Harrier, Caleb Landry Jones, Skeet Ulrich, Samira Wiley, Lora Martinez-Cunningham, Alexis Raben, Jon Donahue, Carma Harvey, Christopher Farrar, Oscar Avila
Filmin Türü:Bilim Kurgu
Orijinal Adı:Bios
Yapımcı Firma:Amblin Entertainment
Yapım Yılı:2020
Yapım Ülkesi:İngiltere, ABD
Orijinal Dili:İngilizce
Dağıtıcı Firma:Pinema
Vizyon Tarihi:02.10.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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