Bir Adam, Evinin Çatı Katında 30 Yıllık Apple Ürünü Buldu (Üstelik Çalışıyor)

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Depolar, kilerler ve bu örnekte de gördüğümüz gibi tavan araları... Kim bilir kimlerin evlerinde ne cevherler yatıyor. ABD'de yaşayan üniversite profesörü John Pfaff, ailesi ile yaşadığı evin tavan arasında kendisini şok eden bir keşifte bulundu."Aman tanrım! Ailemin çatı katında yıllardır hatta onlarca yıldır yatan bir Apple IIe buldum. Üstelik çalışıyor. Eski bir oyun disketimi taktım ve kayıtlı oyunu yükleyeyim mi diye sordu. ve yükledi de! En az 30 yıllık olsa gerek... Tekrardan 10 yaşıma döndüm.""Burası çetrefilli, nitekim 30 yıl sonra Adventureland'de nerede kaldığımı açıkçası hatırlayamıyorum."Apple II, 1977 yılında piyasaya sürülmüş ve daha sonra tam 13 kere yenilenerek, küçük isim değişiklikleri ile piyasada kalmaya devam etmişti. Apple IIe'de 1983 yılında piyasaya çıkan 4. modeldi. Yani profesörün bulduğu model 35-36 yaşlarında olmalı.