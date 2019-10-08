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Bir adımla hayata tutundu...Kazada inanılmaz kurtuluş güvenlik kamerasına yansıdı

Bir adımla hayata tutundu.

08.10.2019 09:52
Bir adımla hayata tutundu...Kazada inanılmaz kurtuluş güvenlik kamerasına yansıdı
RİZE - Rize'de meydana gelen trafik kazasında kaldırımda yürüyen genç kadın kazadan 1 adımla kurtuldu.
Kaza Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Fırtına Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebebi henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir anda otoyolun kenarında duran inşaat malzemesi satan dükkana doğru yöneldi. O sırada kaldırımda yürüyen bir kadın otomobilin kaldırımın üzerine çıkmasıyla neye uğradığını şaşırarak adım atamadı. Atamadığı adım ise onu bir felaketten korudu. Araç hemen önünden geçerek işletmenin tel örgülerinden içeriye girdi. O anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Bir adımla hayata tutundu...Kazada inanılmaz kurtuluş güvenlik kamerasına yansıdı

Rize, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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