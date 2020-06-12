Bir ağaçta 7 farklı meyve yetiştirdi

Bir ağaçta 7 farklı meyve yetiştirdiKAYSERİ'de emekli Hacı İbrahim Okumuş (60) 10 yıl önce evinin bahçesine diktiği erik ağacında, aşılama yöntemiyle 7 farklı meyve yetiştirdi.

12.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:29
Bir ağaçta 7 farklı meyve yetiştirdi
KAYSERİ'de emekli Hacı İbrahim Okumuş (60) 10 yıl önce evinin bahçesine diktiği erik ağacında, aşılama yöntemiyle 7 farklı meyve yetiştirdi.
Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağlarında oturan emekli Hacı İbrahim Okumuş, evinin bahçesine 10 yıl önce erik ağacı dikti. Okumuş, bakım ve ilaçlamalarını eksiksiz yaptığı erik ağacında, aşılama yöntemiyle 7 farklı türde meyve yetiştirdi. Yaklaşık 5 metre yüksekliğe sahip ağaçta yapılan güz ve yarma aşılama tekniğiyle tek çekirdekli olan erik, kayısı, şeftali, badem, vişne, kiraz, sarı kiraz meyveleri elde edildi.
Hacı İbrahim Okumuş, 10 yıl önce diktiği ağaçta aşılama tekniğiyle 7 farklı meyve yetiştirdiğini anlatarak şöyle konuştu:
"Şuan 7 çeşit meyvesi mevcuttur. Ağaçta bu kadar çeşit yetişebiliyor. Tek çekirdekli ağaçlar birbirine uyum sağlar. Bunu dallara aşıladığın zaman ayrı ayrı meyve verir. Çok çekirdekli olarak elma, armut ve ayva gibi ürünler aşılanabilir. Kayısı ağacında da çeşitli kayısı çeşitleri mevcuttur. Tek çekirdekli olduğu için kolaylıkla uyum sağlayabiliyor. İsteyen olursa da başkanlarının bağ ve bahçelerine giderek aşılama yapıyorum." Bir ağaçta 7 farklı meyve yetiştirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Eskişehir, Melikgazi, Güncel, Haber

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