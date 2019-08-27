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Bir aile bu araçtan sağ çıktı

İzmir'in Bergama ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak takla attı.

27.08.2019 09:23 Bir aile bu araçtan sağ çıktı
İzmir'in Bergama ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Araçtaki aile kazadan sağ kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Soma'dan Bergama yönüne seyir halinde olan 10 BAY 26 plakalı otomobilin sürücüsü İmral Kaya (42) direksiyon hakimiyetini kaybedince araç bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar kazayı sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan sürücü Kaya'nın eşi Zühre Kaya (32) ve iki çocukları kazayı hafif yaralarla atlattı. Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR

Bergama, İzmir, Soma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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