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Bir aile ölümden döndü: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tıra çarpmamak için kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı.

22.07.2019 19:42 Bir aile ölümden döndü: 3 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tıra çarpmamak için kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl- Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine giden Deniz A. idaresindeki 43 YC 115 plakalı motosiklet, İnegöl'den gelip kamyon garajına kavşaktan dönen tıra çarpmamak için ani fren yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet yolun ortasına bulunan kaldırıma çarparak devrildi. Kazada sürücü ile arkasında bulunan eşi Sevcan A. ve 4 yaşındaki çocukları Ömer Asaf A. yaralandı. Her üç yaralı kaza yerine gelen ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
Kaynak: İHA
Alanyurt, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

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