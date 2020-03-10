"Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum"
Kütahyanın Altıntaş ilçe protokolü, İdlib Gazisi Halil İbrahim Poyraz'ı ziyaret ederek kendisi ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
10.03.2020 09:53 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:53
Kütahyanın Altıntaş ilçe protokolü, İdlib Gazisi Halil İbrahim Poyraz'ı ziyaret ederek kendisi ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Altıntaş ilçesi Eğmir köyünde ikamet eden Gazi Halil İbrahim Poyraz, yaptığı açıklamda, "Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Başkanı Arif Teke ve komutanlarıma ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Çok şükür iyileşiyorum. Allah'ın izniyle kısa sürede iyileşip vatan savunması için görev yerime arkadaşlarımın yanına gitmek en büyük dileğim. Şahsımı arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA
Altıntaş ilçesi Eğmir köyünde ikamet eden Gazi Halil İbrahim Poyraz, yaptığı açıklamda, "Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Başkanı Arif Teke ve komutanlarıma ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Çok şükür iyileşiyorum. Allah'ın izniyle kısa sürede iyileşip vatan savunması için görev yerime arkadaşlarımın yanına gitmek en büyük dileğim. Şahsımı arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :"Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum"
Manşet
Haberler
Haberler
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Haberler
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
Haberler
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Haberler
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Haberler
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü
Haberler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı
Haberler
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti
Haberler
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması