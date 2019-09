Bir an nasıl yazılır? TDK'ya göre ayrı mı bitişik mi yazılır?

Bir an kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Bir an nasıl yazılır? Biran mı bir an mı? TDK'ya göre bir an kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

BİR AN NASIL YAZILIR? AYRI MI BİRLEŞİK Mİ?

Bu kelimenin TDK'ya göre doğru yazılışı "bir an" şeklindedir. Ayrı olarak yazılmaktadır.

zarf olan bir an kelimesi çok kısa bir süre anlamına gelmektedir.

biran yanlış yazılışı

bir an doğru yazılışı

BİR AN İLE ÖRNEK CÜMLELER

Bu işi bir an önce bitirmeliyiz.

Seni bekleyecek bir an vaktim bile yok.