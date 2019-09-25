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Bir an nasıl yazılır? TDK'ya göre ayrı mı bitişik mi yazılır?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "bir an". Peki, biran nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazılışı bir an mı biran mı ? Ayrı mı birleşik mi yazılır?

25.09.2019 10:38Bir an nasıl yazılır? TDK'ya göre ayrı mı bitişik mi yazılır?

Bir an kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Bir an nasıl yazılır? Biran mı bir an mı? TDK'ya göre bir an kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

BİR AN NASIL YAZILIR? AYRI MI BİRLEŞİK Mİ?

Bu kelimenin TDK'ya göre doğru yazılışı "bir an" şeklindedir. Ayrı olarak yazılmaktadır.

zarf olan bir an kelimesi çok kısa bir süre anlamına gelmektedir.

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BİR AN İLE ÖRNEK CÜMLELER

Bu işi bir an önce bitirmeliyiz.

Seni bekleyecek bir an vaktim bile yok.

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YORUMLAR(1)
TARAFSIZ TARAFTAR :HAY GERİZEKÂLILAR... NASIL YAZILIRSA YAZILSIN; SANKİ MİLLET DOĞRU KONUŞUYOR DA.. !!!??? KİM NASIL ANLARSA ÖYLESİ DOĞRUDUR. GERİSİ SAFSATADIR... !!! SANKİ DOĞRU İŞLER YAPILIYOR DA; BİRTEK ( HA ŞİMDİ BUDA DOĞRU MU YANL8Ş MI..???) İŞ KALDI İRDELEMEYE..... ETİN KİLOSU OLMUŞ 50 TL, EKMEK OLMUŞ 2TL, ZAMLAR YAĞMUR GİBİ YAĞUYOR, SİZİN UĞRAŞTIĞINIZ SEYLERE BAKIN.. BUNLAR HEP KAPİTALİST TUZAKLAR... ASIL CEHALET TUZAKLARI BUNLAR, UYUMAYIN. BİLİNÇLENİN BURAZ....!!!!!
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