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Bir anahtardan yola çıkan ekipler 1 ton uyuşturucu buldu

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 2 şahıstan şüphelenen ekipler, yaşanan kovalamacanın ardından 1 zanlıdan düşen anahtardan yola çıkarak minibüs içinde bulunan yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirdi.

30.09.2019 13:15Bir anahtardan yola çıkan ekipler 1 ton uyuşturucu buldu
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 2 şahıstan şüphelenen ekipler, yaşanan kovalamacanın ardından 1 zanlıdan düşen anahtardan yola çıkarak minibüs içinde bulunan yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonun detaylarından ise terör bağlantıları çıktı.

Olay, dün gece İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana geldi. 2 şahıstan şüphelenen Güzelbahçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıları durdurarak risk analizi yöntemiyle detaylı bir araştırma yaptı. Sorgulama sırasında şahıslardan biri olay yerinden koşarak kaçmaya başlamasıyla kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın ardından şüpheli yakalanırken kovalamaca da kaçan şahsın üzerinden düşen minibüs anahtarını bulan ekipler çevrede aracı aramaya koyuldu. Aracı bulmak için bölgeyi tarayan ekipler, 35 KZ 245 plakalı minibüsü park halinde buldu. Minibüste yapılan aramada yaklaşık 1 ton skunk adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Paketlenmiş halde minibüse yüklenen yaklaşık bir ton uyuşturucu maddesi, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne götürüldü.

Terör bağlantısı var

Biri sorgulama sırasında diğeri ise yaşanan kovalamaca gözaltına alınan 2 zanlının, uyuşturucu ticaretlerinden kayıtları olduğu öğrenildi. İki şahsın terör örgütü PKK ile de bağlantısı olduğunun altı çizildi. Şahısların emniyetteki sorguları sürerken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, park halindeki minibüsün içinde ele geçirilen yaklaşık 1 ton skunk, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğünde sergilendi. - İZMİR

Güzelbahçe, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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