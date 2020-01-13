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Bir anda bastırdı, görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü

Edirne'de, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi bazı yerlerde 25 metreye kadar düştü.

13.01.2020 10:53 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:03Bir anda bastırdı, görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü
'de, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi bazı yerlerde 25 metreye kadar düştü. Kentin simgesi tarihi taş köprüler ve Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği de adeta gözden kayboldu.

Edirne'de, sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yoğun sis dolayısıyla kentin simgesi olan Mimar Sinan'ın 'Ustalık Eseri' tarihi Selimiye Camii ve tarihi taş köprüler gözden kayboldu. Kent merkezi ve çevresinde etkili olan sis, sürücülere de trafikte zor anlar yaşattı.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, kentte öğleden sonra hava sıcaklığının artması ve sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor. - EDİRNE

Mimar Sinan, Selimiye, Edirne, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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