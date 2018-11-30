İBRAHİM AKTAŞ - Kuzey Marmara
Otoyolu'ndaki iş kazasında ağabeyi Sıddık Canpolat'ı yitiren kendisi de demirlere tutunarak hayatta kalmayı başaran Mustafa Canpolat
, "Bir anda demirler kaydı, ben demirlere tutundum. Havada kaldım hemen kendimi çektim. Döndüm kimse yoktu." dedi.
Otoyol çalışması sırasında yaşanan iş kazasını AA muhabirine anlatan işçilerden Mustafa Canpolat, olay günü demirci arkadaşıyla üst kademede çalıştıklarını, ağabeyi Sıddık Canpolat'ın ise kendisinden aşağıda iş yaptığını söyledi.
Bu esnada bir çatırtı duyduğunu vurgulayan Canpolat, "Bir anda demirler kaydı ben demirlere tutundum. Havada kaldım hemen kendimi çektim. Döndüm kimse yoktu. Ali'ye 'Sıddık nerede?' dedim. 'Sıddık düştü' dedi. Ali'ye, 'Kendini aşağıya at belki Sıddık'ı yakalarsın' dedim. Dedi ki 'Sıddık gitti.' Ne diyeceğim? Ben kimin yakasını tutacağım. Kimi suçlayacağım, bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
"Araştırsınlar, devletimiz büyüktür"
Canpolat, kendisinin şantiyede 4, ağabeyi Sıddık'ın da 6-7 aydır çalıştığını belirterek, "Biz demirciydik 2 de betoncu kardeşimiz vardı. Onlar da o taraftaydı. Daha sonra biz arkadaşlarımızla aşağıya indik. 'İhmal var' diye kimseyi suçlamıyorum, araştırsınlar baksınlar. Kimse kardeşimi zorla kolundan tutup aşağıya atmadı. Takdiriilahi, olan olmuş, ihmal var ama ne ihmali var bilmiyoruz. Araştırsınlar, devletimiz büyüktür, biliyordur." diye konuştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli- Gebze
kesiminde önceki gün viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan işçilerden Öztürk Yılmaz
, Bayram Kılıç ve Sıddık Canpolat hayatını kaybetmiş, Kani Öztürk (40) ise yaralı olarak kurtarılmıştı.
Marmara