Haberler » Güncel » Bir anda ortaya çıktılar, herkes cep telefonlarına sarıldı - Haber

Bir anda ortaya çıktılar, herkes cep telefonlarına sarıldı

Bilecik'te bir grup öğrenci, bir alışveriş merkezi merdivenlerine dizilerek, Atatürk'ün en sevdiği türkülerden biri olan "Manastırın Ortasında" seslendirdiler.

09.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:23Bir anda ortaya çıktılar, herkes cep telefonlarına sarıldı
'te bir grup öğrenci, bir alışveriş merkezi merdivenlerine dizilerek, Atatürk'ün en sevdiği türkülerden biri olan "Manastırın Ortasında" seslendirdiler. O anda alışveriş merkezindeki vatandaşlar hemen telefonlarına sarıldı

Bilecik'te faaliyet gösteren özel kolejde eğitim gören 32 öğrenci Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla kentteki bir alışveriş merkezine geldiler. Müzik öğretmenleri Saltanat Bayhan'ın alışveriş merkezi girişine getirdiği piyonasının notalarına basmaya başlayınca 32 öğrenci birden bire yürüyen merdiven dizildiler. Notalar Atatürk'ün en sevdiği türkülerden biri olan "Manastırın Ortasında" türküsünü çalarken, öğrenciler hep bir ağızdan bir türküyü seslendirdi. O esnada alışveriş merkezinde olan vatandaşlar hemen cep telefonlarına sarılırken o anı ölümsüzleştirdiler. Bu türkü sonrası öğrenciler 10. Yıl Marşı ile Dağ Başını Duman Almış'ı hep bir ağızdan bağırarak seslendirdiler.

"Öğrencilerimiz bugün bizleri gururlandırdı"

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Okul Kurucu Müdürü Hasan Kolağası, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıldönümü dolayısıyla öğrencilerin böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Bugün öğrencilerimiz bizleri gururlandırdı. Kendileri bizlere gelerek, böyle bir etkinlik düzenlemek istediklerini söyledi. Bizler de kendilerine destek vererek, böylesine güzel bir şey ortaya çıktı. Vatandaşlarımızda onlara katılarak, hep bir ağızdan türküler ve marşlar seslendirdik" dedi. - BİLECİK

Mustafa Kemal Atatürk, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:42 Uzman çavuş, restorandaki kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı
17:40 Günün özeti
17:40 İran uranyum zenginleştirmede yüzde 60'ın üzerine çıkabileceğini duyurdu
17:40 İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
17:39 "Türkiye İş Ahlakı Zirvesi 2019" - Kamu Başdenetçisi Malkoç
17:31 HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında terör soruşturması
16:51 Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
16:40 Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi
15:45 Adana'da 40 koyunu çalınan Ayşe Teyze, hırsızlara yalvardı: Ne olur koyunlarımızı geri getirin
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 17:43:48