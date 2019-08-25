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Eskişehir'de bir anda yola fırlayan at, kaza sonucu metrelerce havaya uçtu

Eskişehir'de çevre yolunda meydana gelen kazada 2 at telef oldu. Amatör kamerayla çekilen görüntülerde yüzlerce kilo ağırlığındaki atın metrelerce havaya uçtuğu görülüyor.

25.08.2019 12:56
Eskişehir'de bir anda yola fırlayan at, kaza sonucu metrelerce havaya uçtu

Eskişehir'de çevre yolunda meydana gelen kaza sonucunda telef olan 2 atın kaza görüntüleri ortaya çıktı.

Başıboş iki atın çevre yolundan karşıya geçmek istemesi sonrasında meydana gelen kazada 2 at telef oldu. Kaza anı yoldan geçen bir araç tarafından saniye saniye görüntülendi. Kimliği belli olmayan bir vatandaş yola atlayan 2 atı bağlı oldukları ipten tutmaya çalıştı. Ürken atlar birden çevre yolunun diğer şeridine atladı.

HAVAYA UÇTU

Süratlli gelen Musa Özgür idaresindeki 16 AAT 714 plakalı otomobilin atları son anda fark etmesine rağmen 2 at, çarpmanın etkisiyle havaya uçtu. Özgür'ün arkasında bulunan 26 E 7710 plakalı kamyon ise yerde yatan atın üzerinden geçti.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Öte yandan, kaza sonrasında çevre yolunda trafik akışı bir süre tek şerit halinde devam etti. Uzun kuyruklar oluşurken, trafik atların ve kazaya karışan otomobilin kaldırılması sonucunda yeniden üç şerit olarak trafiğe açıldı.

Eskişehir'de bir anda yola fırlayan at, kaza sonucu metrelerce havaya uçtu

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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