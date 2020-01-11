Haberler » 3. Sayfa » Bir anlık dalgınlığı hayatına mal oluyordu - Haberler

Bir anlık dalgınlığı hayatına mal oluyordu

Kayseri'de yol kenarında durarak aracının bagajında unuttuğu eşyasını arayan sürücü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

11.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:08Bir anlık dalgınlığı hayatına mal oluyordu
'de yol kenarında durarak aracının bagajında unuttuğu eşyasını arayan sürücü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçesine bağlı Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 ACP 765 plakalı otomobilinin bagajında unuttuğu eşyalarını almak için yol kenarında duran İ.Ü.'ye arkadan gelen M.T. idaresindeki 61 AAZ 340 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü İ.Ü. ağır yaralanırken, verilmesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan İ.Ü., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:30  Ukrayna: İran, bize bütün verileri teslim etti - Haberler
14:30  Trump: Nobel Barış Ödülü benim hakkımdı - Haberler
14:25  Erzincan'da 2019 yılından işlenen 3 cinayetin 2 sinin zanlısı kadın - Haberler
14:23  Burhaniye'de söndürülmeden bırakılan avcı ateşi ormanı yaktı - Haberler
14:23  Polisin şüphelendiği araçta 4 farklı silah bulundu - Haberler
14:21  Tüm dünyanın konuştuğu skandala imza atan komutan konuştu - Haberler
13:41  Son dakika: İran Devrim Muhafızları, Ukrayna uçağını füze zannettikleri için düşürdüklerini açıkladı - Haberler
12:46  Süleymani'nin ölümüne ağlayan Hamaney'e bir darbe de Twitter'dan! - Haberler
12:04  Son dakika: ABD, Irak'ın "Askerlerinizi çekin" talebini reddetti - Haberler
12:04  Erdoğan'ın omuz verdiği cenazenin kime ait olduğu ortaya çıktı - Haberler
11.01.2020 14:31:35