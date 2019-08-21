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Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak yan yattı.

21.08.2019 17:08 Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolu Bursa kavşağında meydana gelen kazada, Bilecik istikametinden Kütahya istikametine gitmekte olan A.A.K. idaresindeki 43 RA 432 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak yan yattı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ve yolcuların olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavileri gerçekleştirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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