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Bir anlık kızgınlığın faturası ağır oldu

Sivas'ta bir vatandaş arkadaşına ait 3 telefonu kırarak çöpe attı, arkadaşının şikayetçi olması üzerine ise polis eşliğinde telefonları bulmak için dakikalarca çöpleri karıştırmak zorunda kaldı.

21.10.2019 15:00
Sivas'ta bir vatandaş arkadaşına ait 3 telefonu kırarak çöpe attı, arkadaşının şikayetçi olması üzerine ise polis eşliğinde telefonları bulmak için dakikalarca çöpleri karıştırmak zorunda kaldı.
Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Dikilitaş caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Canpolat, arkadaşıyla aralarında yaşanan tartışma sonrası arkadaşına ait 3 cep telefonunu kırarak çöpe attı. Arkadaşının karakola giderek şikayetçi olması üzerine polis ekipleri Canpolat'a ulaştı. Ekipler Canpolat'ın çöpe attığı telefonları bulmasını istedi. Polis ekipleri eşliğinde 3 konteyneri boşaltarak 1 saat boyunca telefonları aradı. Uzun uğraşlar sonrası cep telefonlarından 1'ini bulabildi. Canpolat'ın çöpleri karıştırdığı anları çevredeki vatandaşlar ise meraklı gözlerle izledi.
"ÇÖPÜ TEK TEK KARIŞTIRDIM BULAMADIM"
Arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası telefonları çöpe attığını belirten Canpolat, "Bir tartışma oldu ardından telefonları çöpe attım. Şimdi telefonları bulmaya çalıştım. Çöpü tek tek karıştırdım ama bulamadım" dedi.
(İHA)
Bir anlık kızgınlığın faturası ağır oldu

Sivas, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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