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Bir annenin karantina altında 5. günü

Uzun yıllardır gazetemizde görev alan deneyimli muhabirlerimizden Leyla İlhan, Almanya dönüşü sonrası 5 yaşındaki kızı ile yaşadığı karantina günlerini paylaştı.

22.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:05
Bir annenin karantina altında 5. günü
Uzun yıllardır gazetemizde görev alan deneyimli muhabirlerimizden Leyla İlhan, Almanya dönüşü sonrası 5 yaşındaki kızı ile yaşadığı karantina günlerini paylaştı...
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Almanya, Ekonomi

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