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Bir annenin yüreğinin ağzına geldiği an

Bursa'da yokuş aşağı giden bisikletin üzerindeki kızını kurtarmak için peşinden koşan annenin yüreği ağzına geldi.

12.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:55Bir annenin yüreğinin ağzına geldiği an
'da yokuş aşağı giden bisikletin üzerindeki kızını kurtarmak için peşinden koşan annenin yüreği ağzına geldi. Küçük kızı bir servis şoförü kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, annesi de yanında olduğu sırada sokakta bisiklete binen küçük kız aniden yokuşa doğru yöneldi. Biranda hızlanmaya başlayan bisiklete yetişmeye çalışan annenin yüreği ağzına geldi. Dört yol ağzının bulunduğu kavşağa doğru hızla ilerleyen bisikleti yakalamak için koşan ancak yetişemeyen annenin imdadına bir servis şoförü yetişti. Minibüsü olduğu yere park eden servis şoförü, küçük kızı hızlanan bisikletin üzerinden aldı. Soluk soluğa kızının yanına giden anne, büyük şok yaşadı. Yaşananlar ise bir okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Şeref Özdemir, "Minibüsü garaja çekecektim. Çocuğu görmedim. Okulun önünden bir kadının bayır aşağı koştuğunu görünce çocuğu önünde fark ettim. El frenini çektiğim gibi kızı kurtarmak için hamle yaptım. Çok şükür bir kaza yaşanmadan olayı atlattık. O an dört yol ağzından hiçbir aracın geçmemiş olması da büyük bir faciyı önledi. ve kızı çok büyük şoktaydı. Kız ağlamıyordu. Kütle gibi kucağıma düştü. Annesi bile 2-3 gün sonra teşekküre geldi" dedi. - BURSA

Bursa, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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