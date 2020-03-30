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Bir annenin yurttaki karantinada 13. günü

Küçükçekmece Öğrenci Yurdu'nda başlayan karantina günlerimi "Bir annenin karantina altında 5 günü" başlığıyla yazmıştım. Odanın dışına dahi çıkmadığımız bu sürecin şimdi de 13. güne kadar yani çıkışa bir güne kala olan diğer günleri paylaşmak istedim.

30.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:02
Bir annenin yurttaki karantinada 13. günü
Küçükçekmece Öğrenci Yurdu'nda başlayan karantina günlerimi "Bir annenin karantina altında 5 günü" başlığıyla yazmıştım. Odanın dışına dahi çıkmadığımız bu sürecin şimdi de 13. güne kadar yani çıkışa bir güne kala olan diğer günleri paylaşmak istedim.
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Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Küçükçekmece, Ekonomi
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