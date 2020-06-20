Bir apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 12 daireli apartman karantinaya alındı.

20.06.2020 21:31 | Son Güncelleme: 20.06.2020 22:56
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 12 daireli apartman karantinaya alındı.
İzmit Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçedeki 12 daireli bir apartmandaki 4 farklı dairede oturan ve Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
İzmit Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından farklı dairelerde bulaş olması nedeniyle vaka sayısında artma riski olduğunun değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, "Bulaşın önlenebilmesi için hayati öneme sahip sosyal izolasyonun sağlanabilmesi amacıyla bugünden itibaren söz konusu apartmanda oturan kişilerin ikinci bir karara kadar ikametlerinde kalmalarının sağlanması, apartmana başkalarının girişine izin verilmemesi ve tam karantina tedbirlerinin uygulanmasına 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince karar verilmiştir."
Açıklamada, karantina tedbiri uygulanan apartmanda oturan vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının İzmit Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi. Bir apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, İzmit, Güncel, Haber

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