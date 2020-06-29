Bir apartmandaki karantina kaldırıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde astım hastası bir kişinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine yaşadığı apartmanda başlatılan karantina sona erdi.

29.06.2020 16:02 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:41
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde astım hastası bir kişinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine yaşadığı apartmanda başlatılan karantina sona erdi.
Göltepe Mahallesi'nde oturan astım hastası olduğu belirtilen 83 yaşındaki K.Y'nin tedavi altına alındığı İslahiye Devlet Hastanesi'de klinik bulgularında Kovid-19 testi pozitif çıkınca Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği 50 kişinin ikamet ettiği 26 daireli apartman, tedbir amaçlı 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı.
Mahalledeki apartmanda uygulanan karantina gece 24.00 itibariyle kaldırılırken astım hastası K.Y'nin tedavi edildiği hastanede hayatını kaybettiği ve İslahiye Mezarlığında toprağa verildiği bildirildi. Bir apartmandaki karantina kaldırıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Gaziantep, Güncel, Haber

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