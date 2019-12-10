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"Bir AŞ Hikayesi" izleyiciyi gastronomi yolculuğuna çıkaracak

TRT 1'de yayınlanan Vuslat dizisinin ve TRT Belgesel kanalında izleyiciyle buluşan Su Savaşları'nın yapımını üstlenen A23 Medya, "Bir AŞ Hikayesi" isimli yeni projesini izleyicilerin beğenisine sundu.

10.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:52
TRT 1'de yayınlanan Vuslat dizisinin ve TRT Belgesel kanalında izleyiciyle buluşan Su Savaşları'nın yapımını üstlenen A23 Medya, "Bir AŞ Hikayesi" isimli yeni projesini izleyicilerin beğenisine sundu.
Her bölüm bir malzeme üzerinden oluşan farklı tabakları ve şeflerin tutkulu süreçlerini ekrana taşıyacak belgeselin ilk bölümünde "sakatat" hikayeleri anlatıldı.
Uğur Veli ve Raif İnan'ın yapımcılığında hazırlanan programın yönetmenliğini Tuba Eraydın ve Ceylan Sözer, sunuculuğunu ise gastronomi hikayelerinin peşindeki lezzet avcısı Mete Göktürk üstleniyor.
"Bir AŞ Hikayesi", pazar günleri 20.00'de TRT Belgesel kanalında ekrana geliyor.

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Kaynak: AA

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