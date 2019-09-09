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Bir asırdır devam eden "Türkmen Dede" hayır yemeği

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde 'Hayır Yemeği' etkinliği düzenlendi.

09.09.2019 13:08 Bir asırdır devam eden
Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde 'Hayır Yemeği' etkinliği düzenlendi.

Günlüce Köyü Şehitler Mahallesi sakinlerinin yaklaşık bir asırdır geleneksel olarak düzenlediği etkinliğe, çevre il ve ilçelerde yaşayan köylüler büyük ilgi gösterdi. Günlüce Köyü Kellayakası mevkiinde yol üzerinde kılınan öğle namazına müteakip mevlit okundu ve yemek ikramında bulunuldu.

Köy halkından Nuri Tuğlu, geleneği her yıl gerçekleştirildiğini belirterek, "Bir asırdır devam eden bu gelenekle dışarıda yaşayan gençler ve aileler en azından senede bir gün de olsa köyümüzde toplanıp birbirleriyle sohbet etme imkanı buluyor. Sağ olsunlar misafirlerimiz uzak yakın demeden geliyorlar. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu. - KÜTAHYA

Şehitler Mahallesi, Kütahya, Günlüce, Emet, Yaşam

Kaynak: İHA

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