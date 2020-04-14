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Bir Aşk İki Hayat izle! Bir Aşk İki Hayat filmi konusu ve oyuncuları

Başrollerinde Engin Akyürek ile Bergüzar Korel'in yer aldığı Bir Aşk İki Hayat filmi oyunları kim? Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği başarılı yapım, 15 Şubat 2019 tarihinde gösterime girdi. Romantik drama türündeki Bir Aşk İki Hayat filmi senaryosunu da Burcu Görgün, Özlem Yılmaz kaleme aldı. Bir Aşk İki Hayat fragmanı izle.

14.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:26

Bir Aşk İki Hayat filmi; Umut adındaki genç bir yönetmenin bir akşam vakti köpeği ile çıktığı gezinti sırasında basit bir tercihi sonucunda aşkı ile karşılaşmasını konu ediniyor. Umut ile Deniz'i neler bekliyor? Umut, gerçekten hayatının aşkını bulmuş mudur? İki seçenek arasında savrulup duran Umut'un hikayesini gözler önüne seren Bir Aşk İki Hayat oyuncuları ve konusu haberimizde.

Bir Aşk İki Hayat filmi fragman izle...

BİR AŞK İKİ HAYAT KONUSU

Tercihleri nedeniyle oradan oraya savrulan genç bir adam olan Umut, bir akşam planı için iki şık arasında seçim yapmak zorunda kalır. Hırslı bir yönetmendir. Gayet basit bir konuda yaptığı bu seçim Umut'un hayatının değişmesine neden olacaktır. Seçeneklerden biri onun hayatının aşkını bulmasına, başarılı bir mimar olan Deniz ile tanışmasına neden olacakken diğer seçenek ise Umut'un uçurumun kenarına sürüklenmesine neden olacaktır.

Bir Aşk İki Hayat izle! Bir Aşk İki Hayat filmi konusu ve oyuncuları

BİR AŞK İKİ HAYAT OYUNCULARI

Şans eseri hayatının aşkıyla karşılaşan Umut, bilmeden verdiği kararlar nerticesinde Deniz ile karşılaşır. Sevilen romantik film Bir Aşk İki Hayat oyuncu kadrosunda yer alan isimler:

Bergüzar Korel - Deniz

Engin Akyürek - Umut

İpek Bilgin

Merve Dizdar

Osman Sonant

Serhat Parıl

Bir Aşk İki Hayat izle! Bir Aşk İki Hayat filmi konusu ve oyuncuları
Bir Aşk İki Hayat izle! Bir Aşk İki Hayat filmi konusu ve oyuncuları
Bir Aşk İki Hayat izle! Bir Aşk İki Hayat filmi konusu ve oyuncuları
Etiketler: Bergüzar Korel, Engin Akyürek, Gündem, Sinema, Magazin, Güncel
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