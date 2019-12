"Bir Atkı Bir Oyuncak" projesi çığ gibi büyüyor

Göztepe Spor Kulübü ve Türk Kızılayı İzmir Şubesi iş birliğinde, "Bir Atkı Bir Oyuncak" isimli sosyal sorumluluk projesinin çalışmaları hızla devam ederken, bir atkı ile başlayan proje çığ gibi büyüdü."Bir Atkı Bir Oyuncak" isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında, iki yıl boyunca 41 köy okuluna ulaştırılan Göztepe arması bulunan atkı, bere, eldiven gibi kışlık ürünler, uzak mahalle okullarında okuyan ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor. Geçen yıl Göztepe-Bursaspor karşılaşmasında 10 bin adet ürünün taraftarlar tarafından bağışlandığı öğrenilirken, Türk Kızılayı İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış proje ile ilgili bilgiler aktardı. Baykalmış, "Göreve geldiğimizden beri yardım faaliyetlerine ve sosyal sorumluluk projelerine fazlasıyla önem verdik. "Bir Atkı Bir Oyuncak" projesi de bu sosyal sorumluluk projelerimizden bir tanesi. Bu zamana kadar 41 köy okulunda eğitimini sürdüren yüzlerce kardeşimize Göztepeli taraftarlardan toplamış olduğumuz yardımlarımızı ulaştırdık. Bu yardımların Türkiye'nin dört bir yanında zor şartlarda okuyan kardeşlerimizin bir nebze de olsun yüzlerinde bir tebessüm oluşturduğunu düşünüyorum. Küçük kardeşlerimiz gönderilen oyuncaklarımızla oynarken, soğuk havalarda zor şartlarda Göztepe logolu ürünlerimizle boyunlarının ısındığını bilmek bizleri fazlasıyla mutlu etti. Bizlere projemizle ilgili her türlü desteği veren Göztepe Spor Kulübü başkan ve yöneticilerine, taraftar gruplarına teşekkür ediyorum." dedi."Hedefimiz; çok daha fazlasını toplamak"Sporun birleştirici gücünü göz önünde bulundurarak bu projeyle birçok kalbe dokunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Baykalmış, "Önümüzdeki günlerde Göztepe-Galatasaray müsabakasında yine birçok kardeşimizin kalplerine dokunmak için stadyum çevresinde çeşitli çalışmalarımız olacak. Geçen yıl Göztepe - Bursaspor karşılaşmasında 10 bin adet ürün taraftarlar tarafından bağışlanmıştı. Hedefimiz; bu sayının çok daha fazlasını toplamak. Bu vesileyle Göztepe Spor Kulübü öncülüğünde bu projenin İzmir'in projesi olmasını İzmir olarak kenetlenmemizi ve daha çok ihtiyaç sahibi kardeşimizin yüzlerinde tebessüm oluşturmayı hedefliyoruz. Göztepe taraftar gruplarına da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bu projenin her alanında bizim yanımızda olarak bizlere destek verdikleri için" diye konuştu."Bir atkı yerini binlerce atkıya bıraktı""Bir Atkı Bir Oyuncak" proje kampanyasının sorumlusu Erhan Yılmaz da, bir atkı ile bu yola çıkıldığını söyleyerek, "Bu bir atkı yerini binlerce atkıya bıraktı. 2014 yılı öncesinde Afyon'da bir köy okuluna yapılan bir oyuncak yardımında kolinin içine bırakmış olduğum bir atkı ile bu hikaye başladı. Daha sonra gönderdiğim atkıların sayısı artınca şube başkanımızla bu düşüncemizi Göztepe camiasına ilettik. Onlarda bu düşüncemizi olumlu karşıladı. Kafamızdaki düşünceyi proje haline getirdik. Geçtiğimiz yıllarda bu projeye Anadolu'nun dört bir yanındaki atkı gönderdiğimiz okullardan öğrencileri İzmir'e davet ettik. Onlara İzmir'i ve Göztepe'yi tanıttık. Göztepe'nin maçını canlı izleme fırsatı buldular. Başkanlarımızla, futbolcularla fotoğraflar çekilerek kendilerine güzel anlar, anılar biriktirdiler. Her anlamıyla dolu dolu bir sosyal sorumluluk projesi. Stadyum dışarısında çadır kurarak bağış standı kuruyoruz. Taraftarlara çorba ekmek ikramımız oluyor. Müsabaka içerisinde futbolcular seremoniye ellerinde proje pankartıyla çıkıyor. Seremoniye ağabeylerinin önünde çıkan minik kardeşlerimiz ellerinde oyuncaklar, kafalarında Kızılay şapkalarıyla çıkarak farkındalık oluşturuyor. Tribünden Kızılay'ı anlatan çeşitli kareografiler sergileniyor. Projemizi ekran başındaki izleyicilere tanıtıyorlar" şeklinde aktardı. - İZMİR