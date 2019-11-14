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Bir ay önce doğum yapan Berfu Yenenler, eski formuna geri döndü

Hamileliğinde 13 kilo alan Berfu Yenenler, bir ayda eski formuna geri döndü. Yenenler'in Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafındaki düzgün fiziği ise herkesten tam not aldı.

14.11.2019 08:54 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:03

2015 4'üncü güzeli Berfu Yıldız, geçtiğimiz Haziran ayında oyuncu Eser Yenenler ile dünyaevine girdi. Bir ay önce ilk bebeği Kuzey'i kucağına alan Berfu Yenenler hamilelik kilolarını verdi.

BİR AYDA TÜM KİLOLARINI VERDİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Berfu Yenenler, hesabından yaparken çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı. Hamilelik kilolarını kısa sürede veren ve eski fit görüntüsüne kavuşan Yenenler, bunun formülünü de takipçileriyle paylaştı. Yenenler, doğum sonrası kilo verme sürecini şöyle anlattı: "Doğumdan sonra kilolar nasıl mi gitti. Tabi ki bir anda gitmedi hatta hala 1-2 kilo fark var eski kilomla aramda. Hemen kısaca anlatıyorum.

Hamileliğim boyunca 13 kilo almıştım, doğumdan sonra ilk haftada 10 kilo kendiliğinden gitti. Ben de inanılmaz şaşırdım hatta insanlar nasıl eski haline donuyor inanamıyordum ama ben de onlardan biri oldum. İlk haftadan sonra her gün 45 dakika-1 saat yürüyüş yapmaya başladım, yürüyüş her şeyin ilacı bence. Kuzey doğalı da 37 gün oldu bugün, artık bu hafta itibariyle de fonksiyonel antrenmanlara başladım. Hala gördüğünüz gibi öyle aman aman forma girdiğim yok ama bu yaz görüşürüz motivasyonumuz tam yolumuz uzun."

YORUM YAĞDI

Berfu Yenenler'in fit halini gören oyuncu Hande Erçel'in hamile ablası Gamze Erçel, "Darısı başıma" diyerek Yenenler'i tebrik etti. Berfu'nun son halini gören takipçileri ise "Çok iyi", "Harikasın" ve "Vücuduna teşekkür et" gibi yorumlar yaptı.

UZUN TIRNAKLARINDAN DOLAYI ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULMUŞTU

Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde oğluna bakarken yaşadığı deneyimlerini takipçileriyle paylaştı. Yenenler'in paylaşımında en dikkat çeken detay ise tırnakları oldu. Ojeli ve uzun tırnaklarından dolayı birçok kişi tarafından eleştirilen Yenenler, "Annelik en çok eleştiriye açık olan konu haline gelmiş, anne olduktan sonra öğrendim." diyerek tepki göstermişti.

15 gün önce anne olan Berfu Yenenler eski fit haline yeniden kavuştu15 gün önce anne olan Berfu Yenenler eski fit haline yeniden kavuştu

Bir ay önce doğum yapan Berfu Yenenler, eski formuna geri döndü

Berfu Yıldız, Instagram, Türkiye, Magazin


HABER YORUMLARI (8)
ADINIZI YAZIN:bu haberi yapan samimi değil. kadın spor yapıyor ne demek göbeğini açtı.
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FİRAT:Aynisini Eser‘e de göster o da kilo atsin bari xD
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ÇOK FENA ŞEYLER:kocaları bunları böyle kabul etmiş zaten aynı zihniyet
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SEVCAN:Üstüne çullanırlar şimdi :)
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ZİYAA:Bu mu Türkiye güzeli?
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HERŞEY NORMALLEŞMİŞ:Kadın dediğin kocasına özel olmalı. Böyle pozlar vererek evliliğin kutsallığı bitiyor!
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GAYET NORMALLEŞMİŞ:Bir bitmediniz gitti . Allah''ın sapığı
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SEVCAN:Senin gibi düşünen azaldıkça azalıyor maalesef
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