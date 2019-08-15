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Bir ayağı tarlaya bir ayağı iş yerine çıkan o üst geçit normale döndürüldü

Bir ayağı tarlaya bir ayağı iş yerine çıkan o üst geçit normale döndürüldüADIYAMAN - Adıyaman'da yapılan ve bir merdiveni iş yeri bahçesine bir merdiveni de tarlaya çıkan üst geçit komedisi sona erdi.

15.08.2019 10:19
Bir ayağı tarlaya bir ayağı iş yerine çıkan o üst geçit normale döndürüldü
Bir ayağı tarlaya bir ayağı iş yerine çıkan o üst geçit normale döndürüldü
ADIYAMAN - Adıyaman'da yapılan ve bir merdiveni iş yeri bahçesine bir merdiveni de tarlaya çıkan üst geçit komedisi sona erdi.
Adıyaman'da üniversiteli 2 kız öğrencinin hayatını kaybettiği Adıyaman-Gölbaşı Karayolunda yapılan üst geçidin merdivenlerinin tarlaya ve bir iş yerinin tel örgülü bahçesine çıkmasıyla ilgili yapılan haberlerin ardından yetkililer harekete geçti.
Konunun medyaya yansımasının ardından karayolları ekipleri daha önce olmayan, "Yapım çalışması tamamlanıncaya kadar üst geçidi kullanmak yasaktır" tabelası asarak üst geçidi kullanıma kapattı. Üst geçidin girişleri kapatıldı.
Ekipler daha sonra üst geçidin merdivenlerinin çıktığı, kamulaştırılan alanı kilitli taş yaparak işyerinin tel örgüsünü kaldırdı. İşyerlerinin tel örgüleri kendi sınırlarına çekildi. Tarlaya çıkan merdivenin bittiği nokta ise yine kilitli parke taş ile döşendi.
Karayolları Elazığ 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından üst geçidin kullanıma açılacağını belirtti.
Bir ayağı tarlaya bir ayağı iş yerine çıkan o üst geçit normale döndürüldü

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Kaynak: İHA

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