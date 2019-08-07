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Bir ayda 8 soygun olayına karışan hırsız, suçüstü yakalandı

Kayseri'de kardeşi Şeyma U. ile hırsızlık için girdikleri evde polis tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alınıp tutuklanan Ebru U.'nun 1 ayda 8 hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı.

07.08.2019 11:06
Bir ayda 8 soygun olayına karışan hırsız, suçüstü yakalandı

Kayseri'de Merkez Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan Çağrı Apartmanı sakinleri, 2 gün önce komşularının evine tanımadıkları 2 kişinin girdiğini fark edip, polise haber verdi. Adrese gelen polis, eve hırsızlık için giren Ebru ve Şeyma U. kardeşleri suçüstü yakaladı.

1 AYDA 8 HIRSIZLIK OLAYI

Gözaltına alınan kardeşlerin üzerinde bin 50 TL, 50 dolar ve 60 euro ile kapı açmak için kullandıkları 2 tornavida bulundu. Kız kardeşlerin 2 ve 3 Ağustos günleri de aynı mahallede 3 ayrı eve girerek, 20 bin 888 TL değerinde altın ve 3 bin TL çaldıkları tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan kardeşlerden Ebru U.'nun İstanbul'dan Kayseri'ye geldiği ve 1 ayda 8 hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen kardeşlerden Ebru U. tutuklanırken, Şeyma U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kayseri, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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