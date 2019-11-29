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Bir ayda dördüncü siyanür intiharı: CHP eski Gençlik Kolları Başkanı intihar etti

Son bir ayda yaşanan üç siyanürlü intiharın ardından Antalya'da da eski CHP Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren D., siyanürle intihar etti.

29.11.2019 08:04 | Son Güncelleme: 29.11.2019 08:25

'da, eski CHP Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren D. (30), aracının yanında ölü bulundu. Arkadaşlarına intihar edeceğine dair mesaj gönderen Eren D.'nin aracının camına siyanürle intihar ettiğine ilişkin not astığı kaydedildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında, Döşemealtı'da meydana geldi. Muratpaşa ilçesinde tespih dükkanı bulunan ve takı tamiratı yapan Eren D., hafif ticari araçla Döşemealtı- Korkuteli yolundaki ormanlık alana geldi. Eren D., iddiaya göre, burada arkadaşlarına cep telefonundan intihar edeceğini belirten mesajlar attı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Eren D.'nin aracının yanında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Eren D.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eren D.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Eren D.'nin aracı da incelenmek üzere polis otoparkına götürüldü.

Eski CHP Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı olan Eren D.'nin, aracının camına siyanürle intihar ettiğine ilişkin not astığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İntihar vakalarıyla birlikte siyanür Türkiye'nin gündeminde en çok konuşulanlar arasına girmişti. İlk olarak ekonomik zorluk çektiği iddia edilen 4 kardeş, İstanbul Fatih'te intihar etmişti. Bu olayın ardından 11 Kasım'da Antalya'da Selim Şimşek, internetten aldığı siyanürle eşi, oğlu ve kızını zehirlemiş, ardından intihar etmişti. İntihar notunda Şimşek 9 aydır çalışmadığını ve maddi zorluklar çektiklerini söylemişti. Bu olaydan 4 gün sonra iş adamı Bahattin Delen, İstanbul Bakırköy'deki evinde, eşi Zübeyde ve yedi yaşındaki çocukları Ali Delen'i siyanürle zehirledikten sonra intihar etmişti.

Siyanürün halka satılmamasına ilişkin karar Resmi GazeteSiyanürün halka satılmamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Bir ayda dördüncü siyanür intiharı: CHP eski Gençlik Kolları Başkanı intihar etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Antalya, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (9)
ARZU:Şimdi de siyanür çıkmış anam . bi siyanür eksikti o da oldu başımıza
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BN:İnanç zayıflığı olmasın intihar sebebleri intihar edenlere bak hepsi lüks evde semtte oturuyor,,
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12 16
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DERVİŞ BABA:Dinimize göre intihar etmek en büyük günahtır. Bütün günahları işleyebilirsin denizdeki kumlar kadar günahın olsa son nefesini vermede tövbe edip kurtulma ihtimalin var. Ama intiharda kurtulma ihtimalin yok. Çok büyük acılar ve bunalımlar içinde de olsan sabredeceksin. Devletin siyanürü de yasaklaması isabetli bir karar olmuş.
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23 12
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....:kurtulma ihtimali yok var sen mi karar veriryorsun. Yaratıcının merhameti sonsuzdur Kul hakkı dışında herşeye affı vardır. Bir insan canına kıyacak noktaya nasıl gelir o an ki akıl sağlığı nasıldır kimse bilemez. O yüzden Allahın karar merci olduğu konu ile ilgili hüküm sana düşmez. Şirke düşersin. . . Sadece kulun kula yapabileceği ile yetinin bir birinize dua etmek. . . Mekanı cennet olsun de Allah bağışlasın de. . . Eleştirme yargılama hüküm kesme sana da başkasına da düşmez. . . .
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PINAR:Çözüm siyanürü yasaklamak değil ekonomiyi düzeltmektir. . .
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HÜKÜM ALLAH INDIR.:Çözüm, Yaradılış gayesine uygun şekilde YARADAN ın (celle celaluh) koyduğu kurallara göre yaşamaktır. Asrı Saadette Efendimiz Aleyhisselatu vesselam başta olmak üzere Sahabe Efendilerimiz (r. a. e) in ekseriyeti fakir idi. Ama o asır SAADET asrı idi. PARA HUZUR GETİRMEZ.
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10 8
AÇIKÇASI:BAŞKA ÜLKEDE YAŞAYAMAM ;))
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GERÇEKÇİ !:Bir Önceki haber başlığı SİYANÜR HÜKÜMETİ HAREKETE GEÇİRDİ !Siyanür Satışlarında Değişikliğe Gidiliyor !Burada harekete geçmeniz gereken konu intiharlar ! Siyanür değilMillet neden intihar ediyor !Siyanürü yasaklasan ne olacak ? İntihar etmek için sadece siyanüremi ihtiyaç var ?Bunu damı biz söyleyelim ? Onca Hükümet görevlisi ne iş yapar ?
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AAAA:Yasaklanmış siyanür satışı, intihar olaylarıda bitti artık !!! Güzel bir çözüm
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