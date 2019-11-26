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Bir aydır aranıyordu: Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir aydan fazla bir zamandır aranan Turgut Ö.'nün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

26.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:40Bir aydır aranıyordu: Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
'nın ilçesinde bir aydan fazla bir zamandır aranan Turgut Ö.'nün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Turgut Ö.'nün eşinin sevgilisi Hayrettin A. canlı yayında cinayeti itiraf ederken Hayrettin A. ve Turgut Ö.'nün eşi Necla Ö. de gözaltına alındı. Ekipler Turgut Ö.'nün cesedini aramak için İzmir'in ilçesine bağlı Mahallesi'nde arama çalışmalarına başladı.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 32 gün önce kaybolduktan sonra arama çalışması başlatılan Turgut Ö.'nün öldürüldüğü ortaya çıktı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kayıp şahıs Turgut Ö.'nün eşi Necla Ö.'nün sevgilisi olduğu iddia edilen Hayrettin A. da gözaltına alındı. Öte yandan ekiplerce kayıp şahıs Turgut Ö.'nün eşi Necla Ö. de gözaltına alındı.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Turgut Ö. isimli vatandaşın yaklaşık bir ay önce kaybolmasının ardından ablası Hayriye Ö., Müge Anlı'nın Tatlı-Sert programına katılarak kardeşinin eşi Necla Ö.'yü suçlamıştı. Turgutlu'da eşi Necla Ö. ile ikamet eden ve daha sonra eşinin evden kovmasıyla Ahmetli'ye geri dönen Turgut Ö.'den uzun süre alınamamıştı.
Kayıp adamın kardeşleri, bir yıl önce evlendiği eşi Necla Ö.'den şüphelendiklerini belirtmesinin ardından Müge Anlı, Necla Ö.'nün daha önce 7 kez evlendiğini ve evlendiği kişileri dolandırdığını ortaya çıkardı.
Programda yaşanan süreç taraflarca anlatılırken Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Necla Ö. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Hayrettin A.'yı gözaltına altı. Gözaltına alınan Hayrettin A.'nın cinayeti itiraf etmesi üzerine ekipler harekete geçti. Şahsın, Turgut Ö.'yü Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu Mahallesi'nde ormanlık alanda başına vurarak öldürdüğünü iddia etmesi üzerine jandarma ekipleri bölgede arama çalışmalarına başladı. Konu çok yönlü araştırılırken Necla Ö. ve Hayrettin A.'nın emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.
(İlker Uyar/İHA)

Kemalpaşa, Bağyurdu, Ahmetli, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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