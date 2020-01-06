Haberler » Güncel » Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Haber

Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde henüz bir aylık olan bebek, 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düştü.

06.01.2020 19:45 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:45 Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu
'nın ilçesinde henüz bir aylık olan bebek, 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düştü. Ailesi tarafından İznik Devlet Hastanesine götürülen K.K, ilk müdahalesinin ardından kafa travması şüphesiyle Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Olay Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde bir ikamette meydana geldi. E.K'nin (32) evde olmadığı sırada üç yaşındaki ağabeyi R.K, daha bir aylık olan erkek kardeşi K.K. ile ilgilenirken kucağından düşürdü. Anne bebeğini hemen hastaneye götürdü. Burada ilk tedavisi yapılan bebek, ambulansla kafa travması şüphesiyle Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
(İHA)

Uludağ Üniversitesi, İznik, Bursa, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:04   Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü. - Haber
21:00   Adres bilgileri gülümseten kargo ortaokul öğrencisinin çıktı - Haber
20:58   Kütahya ve bazı ilçelerinde eğitime kar engeli - Haber
20:58   Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı - Haber
20:57   Yakalanan bağ evi hırsızı tutuklandı - Haber
20:42   John Bolton, Senato'daki azil oturumunda ifade vermeye hazır - Haber
20:08   15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Haber
19:01   Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor - Haber
18:59   Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Haber
18:45   İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor - Haber
6.01.2020 21:15:01