Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bir aylık gıda yardımları evlere teslim ediliyor

Korona virüs salgını nedeniyle işini kaybeden, dükkanını kapatmak zorunda kalan vatandaşları yalnız bırakmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi gıda yardımlarını sürdürüyor.

04.04.2020 14:17 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:18
Bir aylık gıda yardımları evlere teslim ediliyor
Korona virüs salgını nedeniyle işini kaybeden, dükkanını kapatmak zorunda kalan vatandaşları yalnız bırakmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi gıda yardımlarını sürdürüyor. Sosyal güvencesi olmayan ve korona virüs salgını yüzünden işsiz kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlara Büyükşehir ekipleri tarafından bir aileye ortalama 1 ay yetecek kadar kuru gıdanın yer aldığı yardım kolileri teslim ediyor.

Korono virüs pandemisine yönelik önlemlerini sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, salgın sonrası işini kaybeden vatandaşların ve ailelerinin de yanında yer alıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve ABİM'e telefonla ulaşan vatandaşlara kriterleri taşıması halinde gıda yardımı yapılıyor. Gıda kolileri Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından ailelere ulaştırılıyor.

Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi'nde yaşayan 4 kişilik Barış Ailesi'ne de Büyükşehir Belediyesi tarafından gıda kolisi ulaştırıldı. Uzun süredir eşi ve kendisinin işsiz olduğunu ve kirada oturduklarını ifade eden Emine Barış, "İki çocuğumuz var. Kirada oturuyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduk onlar da bizlere yardımda bulundurlar" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle işsiz kalan Habipler Mahallesi sakini 3 çocuk babası Murat Saltık da en zor zamanlarında Başkan Muhittin Böcek'in yanlarında olmasından dolayı memnun olduklarını belirterek şunları söyledi, "Dün belediyeye ihtiyaç sahibi olduğumu bildiren müracaatımı yapmıştım. En kısa zamanda talebim yerine getirildi. Bu salgından dolayı işimizden olduk. Evim kira, kayınvalidem ve engelli kayınbiraderim de benimle birlikte yaşıyor. Çocuklarımla birlikte 8 kişiyiz. Maddi ve manevi sıkıntılarımız vardı" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bir aylık gıda yardımları evlere teslim ediliyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump’ın son çıkışına kimse anlam veremedi Haberler
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'ın son çıkışına kimse anlam veremedi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ’da toplu ulaşım yasaklandı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'da toplu ulaşım yasaklandı
CHP’li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü Haberler
CHP'li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş’tan hayırseverlere çağrı Haberler
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş'tan hayırseverlere çağrı
Bakan Koca, ’Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İstanbul’a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi Haberler
İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi Haberler
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi
Arkadaşların kız kavgası kanlı bitti Haberler
Arkadaşların kız kavgası kanlı bitti

Son Dakika Güncel Haberleri

15:54: İtalya'da Başbakanı Conte'nin yakın koruması Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haber 15:54: Bayburtlu besiciden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haber 15:53: DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 - Haber 15:53: Ankara'da toplu taşımada maske uygulaması başladı - Haber 15:53: ANTALYA Sevgilisini rahatsız eden arkadaşını ensesinden vurdu - Haber 15:49: Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu - Haber 15:08: Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı - Magazin 14:56: Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi - Haber 14:38: Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi - Haber 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:07: Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Haber 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler