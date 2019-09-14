Bir aylık polis memuru, intihar etti

ADAPAZARI'nda, bir ay önce göreve başlayan polis memuru Recep T. (24), baba evindeki odasında tabancayla yaşamına son verdi.Olay, sabah saatlerinde, Adapazarı Karaköy Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Recep T., hafta sonu izninde baba evine geldi. Recep T.'nin odasından sabah saatlerinde, silah sesi duyan yakınları, odaya koştu. Kapıyı açan yakınları, Recep T.'nin kanlar içinde yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Recep T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis memurunun cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga konuldu. Recep T.'nin Adapazarı'nda toprağa verileceği öğrenildi.