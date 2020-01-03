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Bir Baba Hindu konusu nedir? Bir Baba Hindu oyuncuları ve Bir Baba Hindu özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bir Baba Hindu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bir Baba Hindu konusu, özeti ve Bir Baba Hindu oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bir Baba Hindu filminin detayları…

03.01.2020 11:11 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:14 Bir Baba Hindu konusu nedir? Bir Baba Hindu oyuncuları ve Bir Baba Hindu özeti!

İzleyenleri kahkahaya boğan Bir Baba Hindu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bir Baba Hindu'yu izleyecek olanların merak ettiği Bir Baba Hindu konusu nedir, Bir Baba Hindu oyuncuları kimler ve Bir Baba Hindu özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİR BABA HİNDU KONUSU NEDİR?

Fadıl bölgesinin en acımasız mafya babalarından biridir. Hintli yoga hocası Gundhi'ye aşık olur. Gundhi kaçırılınca Fadıl genç kadını bulma yoluna baş koyar. En güvendiği arkadaşı Hulusi'yi de alarak 'a giden mafya babasının amacı Gundhi'yi kaçıranların elinden kurtarmak ve onun kalbini kazanmaktır. Ancak işler sandığı kadar hiç de kolay olmayacaktır. Gundhi'nin annesi de Hindistan'da çok güçlü, büyük bir mafya örgütünü yönetmektedir.

BİR BABA HİNDU OYUNCULARI VE KADROSU

Bir Baba Hindu Yönetmeni: Sermiyan Midyat

Bir Baba Hindu Oyuncuları: Sermiyan Midyat, Şafak Sezer, Burak Satıbol, Zeynep Kankonde, Füsun Demirel

Bir Baba Hindu Türü: Komedi

Bir Baba Hindu Yapım Yılı: 2016

Bir Baba Hindu Vizyon Tarihi: 30 Eylül 2016 Cuma

Bir Baba Hindu Senaryo: Sermiyan Midyat

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