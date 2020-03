Bir baba şefkatiyle ekiplerinin üstüne titriyor...Korona virüs ile mücadele eden 200 personeliyle video konferans yapıyor Eskişehir 112 Başhekimi Pala, her gün korona virüs ile mücadele eden 200 personeliyle video konferans yapıyorPala, evde ve işte olan 112 personelinin anlık sağlık durumlarını öğreniyorİl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala: "Önemli olan bizim için sizsiniz, cephede savaşan sizsiniz"ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, 112 ekiplerinin üstüne adeta bir baba gibi titriyor. Pala, Korona virüsle mücadele sürecinde, her gün sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez yaklaşık 200 personeli ile video konferans yaparak son durumlarını öğreniyor. Türkiye'de, ilk Korona virüs vakası görülmesinden bu yana adeta canla başla çalışan sağlık neferleri, bu mücadele sürecinde toplumun her kesiminin takdirini topladı. Mesai kavramı gözetmeksizin işlerinin başında olan sağlık ekipleri, virüsün başka insanlara yayılmasını önlemek adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor.'Her gün sahada çalışan personellerinin sağlık durumlarını öğreniyor'Eskişehir'de ise, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, Korona virüsle mücadele sürecinde, sahada ter döken 112 Acil Sağlık ekipleriyle adeta bir baba şefkatiyle ilgileniyor. Başhekim Pala, her gün sabah ve akşam olmak üzere iki kez kent genelindeki 36 istasyonda bulunan yaklaşık 200 personelle video konferans yaparak tek tek sağlık durumlarını ve ihtiyaçlarını öğrenerek not alıyor. Ayrıca yaşanılan Korona virüs sürecinde, gidilen vakaya müdahale esnasında yapılacaklardan, koruyucu kıyafetlerin kullanımı gibi birçok önemli husustan bahseden Pala, tüm personelinin üzerine titriyor."Önemli olan bizim için sizsiniz, cephede savaşan sizsiniz"Yapılan video konferansta 112 personeline seslenen Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Pala, "Bu süreci karşılıklı, birlikte en az hasarla nasıl atlatabilirizin derdindeyiz. Bu anlamda sorun yaşamamız için de elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz. Hala buradayız, başhekimlik ekibinin tamamı burada evine gitmiyor. 2-3 saat uyku uyuyup buraya geliyoruz. Bu dönemde komuta merkezi de çok yoğun. Dolayısıyla hepiniz görüyor ve takip de ediyorsunuz. Sizden de kopmak istemiyoruz. Çünkü önemli olan bizim için sizsiniz, cephede savaşan sizsiniz. Dolayısıyla sizi maksimum korumayla, inşallah hiçbirinizi bu illete bulaştırmadan bu süreci tamamlayacağız. Ancak şunu da ifade etmekte fayda var; bakanımızın ifadesiyle, sürecin henüz başındayız. Dolayısıyla buradan alacağımız tedbirler bizi ilerde daha da korunaklı hale getirecek. Hiçbir şekilde koruyucu ekipman eksiğimiz, hiçbir sıkıntımız yok. Bunları birlikte inşallah uygun kullanımla daha hızlı çözeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA