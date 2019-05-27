27.05.2019 14:13
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Bir Babanın Yıkıldığı An! Oğlundan Kalan Fotoğraflarla Kendini Avuttu

Antalya'da evinin banyosunda aniden fenalaşarak yere yığılan 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Acılı baba, cenazeyi teslim almak için geldiği morgun önünde, evladının fotoğraflarına bakarak gözyaşı döktü.

Antalya'da evinin banyosunda aniden fenalaşarak yere yığıldığı öne sürülen 10 yaşındaki Ahmet Bileydiyaşamını yitirdi. Acı içindeki baba Göktürk Güllü, cep telefonundan fotoğraflarına bakarak ağladığı oğlunun cansız bedenini teslim aldığı morgtan güçlükle taşıyabildi.

BANYODA FENALAŞIP YERE DÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında Deniz Mahallesindeki evinin banyosunda duş alan, Ahmet Bileydi İlköğretim Okulu öğrencisi 10 yaşındaki Gökalp Güllü, bir anda fenalaşarak yere düştü.

TALİHSİZ ÇOCUK YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Annesi Hüriye Güllü'nün haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen çocuk, yolda hayatını kaybetti.

ACILI BABA OĞLUNUN FOTOĞRAFLARINA BAKARAK AĞLADI

Güllü'nün ailesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yapılan otopsinin ardından çocuklarının cenazesini gözyaşları içerisinde aldı. Acı içindeki baba Göktürk Güllü, cep telefonundan fotoğraflarına bakarak ağladığı oğlunun cansız bedenini teslim aldığı morgtan güçlükle taşıyabildi.

Dede Abdülkadir Güllü, gazetecilere yaptığı açıklamada, torununu duş aldığı sırada yere düşerek morardığını, bu sırada evde bulunan gelini Hüriye Güllü'nün ambulans çağırdığını, kendilerine torununun kalp krizi sonucu öldüğünün söylendiğini belirtti.

Bir Babanın Yıkıldığı An! Oğlundan Kalan Fotoğraflarla Kendini Avuttu Antalya, Güllü, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: AA


YORUMLAR (39)
CULPA: Rabbim kimseyi evladıyla sınamasın. Değil yaşamak, düşünmesi bile çok zor. Allahım sabırlar versin inşaallah
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TOPUZ: RABBIM rahmet eylesin. mekanı cennet olsun. Yakınlarına ALLAH Sabırlar ihsan etsin.
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DÜRBÜNLÜ: çocuk dogdugunda erkekse iki kızsa bir adet AKİKA kurbanı kesilip fakirlere dagıtılırsa o çocuk ömür boyu tüm kazalardan muhafaza olunur.
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HAKKI AYDIN BULUT KARAGÜNDOSTU: Allah rahmet eylesin can kardaşım mekanın cennet olsun geride kalanlara allah sabırlar versin
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DOĞRUCU: ALLAH C. C SABRI CEMİL versin sözlerin tükendiği nokta
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