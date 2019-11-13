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Bir babanın yıkıldığı an...Derede çürümüş halde bulunan cesedin oğluna ait olduğunu öğrenince...

Bir babanın yıkıldığı an...Derede çürümüş halde bulunan cesedin oğluna ait olduğunu öğrenince gözyaşlarına boğulduBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde derede bulunan kimliği belirsiz erkek cesedinin 27 yaşındaki Emir Kavaz'a ait olduğu belirlendi.

13.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:08
Bir babanın yıkıldığı an...Derede çürümüş halde bulunan cesedin oğluna ait olduğunu öğrenince gözyaşlarına boğuldu
BURSA - 'nın ilçesinde derede bulunan kimliği belirsiz erkek cesedinin 27 yaşındaki Emir Kavaz'a ait olduğu belirlendi. Kayıp gencin babası olay yerinde gözyaşlarına boğuldu
Alınan bilgiye göre, dere kenarının etrafında dolaşan vatandaşlar su üzerinde bir ceset fark etti. Görgü tanıkları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Derenin ortasındaki cesede ulaşamayan ekipler AFAD ekiplerinden yardım istediler. AFAD cesedi bot yardımı ile sudan çıkardı.
Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı yaptığı inceleme sonrası şahsın cansız bedenini kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
Dere kenarında bulunan cesedin yapılan otopsi sonucu 29 Ekim tarihinden bu yana kayıp olan 27 yaşındaki Emir Kavaz'a ait olduğu ortaya çıktı.
Olay yerine gelen baba gözyaşlarına boğulmuş ama ilk etapta tanınmayacak haldeki cesedi teşhis edememişti. Genç adam İnegöl'de toprağa verilecek. Ölen Emir Kavaz'nın kesim ölüm sebebi ise yapılan otopsi sonucu çıkacak rapora göre belirlenecek.
Bir babanın yıkıldığı an...Derede çürümüş halde bulunan cesedin oğluna ait olduğunu öğrenince...

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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