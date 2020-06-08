Bir beldede giriş çıkışlar sınırlandırıldı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesine giriş ve çıkışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırıldığı bildirildi.
08.06.2020 19:27 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:57
Açıklamada, "Beldeye giriş çıkışlar belirli istisnalar dışında (öğrencilerin eğitim faaliyetleri, memurların görev amaçlı giriş çıkışı, resmi dairelerdeki randevulu ve süreli işlemler, tıbbi acil durumlar ile yetkililerce aciliyetine karar verilen diğer durumlar) geçici olarak sınırlandırılmıştır. Beldede yaşayan vatandaşların zorunlun olmadıkça evlerden çıkmaması, temel ihtiyaçlar için her aileden 1 kişinin dışarı çıkabileceği kararlaştırılmıştır." denildi.
Öte yandan açıklamada ekmek fırınları ile market ve bakkalların temel ihtiyaçları karşılaması amacıyla açık kalacağı belirtildi.
Belediye ekiplerince beldenin ulaşım noktalarında yollara toprak döküldü.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, beldenin giriş ve çıkışlarında, yaya ve araç geçişleri için kontrol noktaları oluşturdu.
Kaynak: AA