Bir beldede giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Afyonkarahisar merkeze bağlı Susuz beldesine giriş ve çıkışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırıldığı bildirildi.

01.07.2020 10:37 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:42
Afyonkarahisar merkeze bağlı Susuz beldesine giriş ve çıkışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırıldığı bildirildi.
Susuz Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi, beldede Kovid-19 vaka sayılarının artması dolayısıyla ek tedbirlerin alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda beldeye, giriş ve çıkışlar belirli istisnalar dışında geçici olarak sınırlandırılmıştır. Beldede yaşayan vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerden çıkmaması, temel ihtiyaçlar için her aileden 1 kişinin dışarı çıkabileceği kararlaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan lokanta, restoran, pide fırını, gibi işletmelerin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu ekmek fırınları, market ve bakkalların açık olacağı bildirildi.
Berber ve kuaförlerin kapatıldığı belirtilen açıklamada, park ve bahçelerde oturmanın, yürümenin belde sınırları içerisinde piknik yapmanın yasaklandığı ve pazar yeri kurulmayacağı kaydedildi.
Ayrıca, karantina tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar-Susuz arası ulaşımı sağlayan beş noktada belediye ekipleri tarafından kum dökülerek kapatıldığı öğrenildi. Bir beldede giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Afyon, Susuz, Güncel, Haber
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